Стало известно, кто выступает главным административным ресурсом в команде певицы Ани Лорак. Об этом объявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Тем не менее, имена тех, кто смог привлечь Каролину Куек на НТВ, будут раскрыты только в понедельник, по словам главы ФПБК. Бородин надеется, что они смогут добиться ухода артистки со сцены, и назвал её возвращение предательством.
"Вернуть предателя России на ТВ, несмотря на её заявления о патриотизме за кулисами, — это голословно и пока не подтверждено официально", — высказался Бородин в своём telegram-канале.
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