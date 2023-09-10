Виталий Бородин обещает раскрыть имена тех, кто вернул Ани Лорак на НТВ

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, кто выступает главным административным ресурсом в команде певицы Ани Лорак. Об этом объявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.

Тем не менее, имена тех, кто смог привлечь Каролину Куек на НТВ, будут раскрыты только в понедельник, по словам главы ФПБК. Бородин надеется, что они смогут добиться ухода артистки со сцены, и назвал её возвращение предательством.

"Вернуть предателя России на ТВ, несмотря на её заявления о патриотизме за кулисами, — это голословно и пока не подтверждено официально", — высказался Бородин в своём telegram-канале.

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Ани Лорак возвращается на российское ТВ