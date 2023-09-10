Музыкант Андрей Гуров, бывший участник группы "Ласковый май", объяснил, почему он отказался ехать на открытие памятника Юре Шатунову. Об этом сообщает mk.ru.
"Я бы и не поехал. Хочу, чтобы в моей памяти Шатунов остался живым", — сказал Гуров.
Памятник был открыт в Москве 6 сентября, и Гуров получил приглашение на мероприятие. По словам музыканта, он познакомился с Шатуновым в 1989 году, и между ними сразу установилась особая связь. Они понимали друг друга с полуслова и долго поддерживали тёплые отношения.
6 сентября исполнилось бы 50 лет солисту группы "Ласковый май" Юре Шатунову. В Москве на Троекуровском кладбище открыт памятник певцу. На мероприятие приехали его жена и дети из Германии.
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