Экс-участник "Ласкового мая" Гуров рассказал, что специально не поехал на открытие памятника Шатунову

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Музыкант Андрей Гуров, бывший участник группы "Ласковый май", объяснил, почему он отказался ехать на открытие памятника Юре Шатунову. Об этом сообщает mk.ru.

Фото: "Юрий Шатунов" by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Я бы и не поехал. Хочу, чтобы в моей памяти Шатунов остался живым", — сказал Гуров.

Памятник был открыт в Москве 6 сентября, и Гуров получил приглашение на мероприятие. По словам музыканта, он познакомился с Шатуновым в 1989 году, и между ними сразу установилась особая связь. Они понимали друг друга с полуслова и долго поддерживали тёплые отношения.

6 сентября исполнилось бы 50 лет солисту группы "Ласковый май" Юре Шатунову. В Москве на Троекуровском кладбище открыт памятник певцу. На мероприятие приехали его жена и дети из Германии.

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Юрий Шатунов - Грезы