Поклонники Юры Шатунова устроили давку на открытии памятника солисту

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На Троекуровском кладбище в Москве сегодня открыли памятник солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову. На торжественное мероприятие из Германии приехала семья музыканта, а также собрались тысячи фанатов. Об этом пишет "МК".

Фото: "Юрий Шатунов" by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0.

Поклонники с самого утра гроздьями висели на ограждениях. После того, как вдова певца и дети покинули кладбище, охранник объявил, что людей будут пускать за оцепление группами и попросил набраться терпения.

В это время женщина в чёрных очках пыталась прорваться с другой стороны. Она, срываясь на крик, объяснила, что является бывшей солисткой группы Натальей Грозовской.

Однако охранник заявил, что слышит эту фамилию в первый раз и отказался пропустить женщину. После уговоров её всё-таки пустили к могиле.

Когда начальник охранной бригады наконец дал команду пускать по 20 человек, первая партия фанатов, расталкивая друг друга локтями, ринулась к памятнику.

Они стояли и фотографировались, а за ограждением тем временем росло недовольство. Их просили быстрее уходить.

Охранник разрешил пропустить ещё 40 человек. В итоге началась давка. Около могилы Шатунова началась суматоха, протиснуться к монументу смогли не все. Поток фанатов иссяк только после часа дня.

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