Ушедший из жизни в прошлом году кумир молодёжи девяностых певец Юрий Шатунов держал в секрете свою биографию. Он был очень закрытым человеком во всём, что касалось его семьи. Об этом рассказал бывший участник "Ласкового мая" певец и предприниматель из Ростова-на-Дону Андрей Гуров в беседе с "МК".
По его словам, Шатунова могло вывести из себя, когда ему не давали покататься на мотоцикле, контролируя каждый шаг. Ему просто хотелось пожить не звёздной, а человеческой жизнью, чтобы постоянно не бегала за ним охрана.
Шатунов не любил алкоголь и не увлекался наркотиками, но очень много курил. Интереснее ему была рыбалка. Также у него был мотоцикл "Ява" и мотороллер "Ямаха", добавил собеседник издания.
"Юру я много лет знал как с положительных, так и с отрицательных сторон", — заключил Гуров.
6 сентября солисту "Ласкового мая" Шатунову исполнилось бы 50 лет. В Москве на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника певцу, на которое приехали из Германии его жена и дети.
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