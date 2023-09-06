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Участник "Ласкового мая" Гуров рассказал о вредных привычках Юрия Шатунова

1:11
Шоу-бизнес

Ушедший из жизни в прошлом году кумир молодёжи девяностых певец Юрий Шатунов держал в секрете свою биографию. Он был очень закрытым человеком во всём, что касалось его семьи. Об этом рассказал бывший участник "Ласкового мая" певец и предприниматель из Ростова-на-Дону Андрей Гуров в беседе с "МК".

Участник "Ласкового мая" Гуров рассказал о вредных привычках Юрия Шатунова
Фото: "Юрий Шатунов" by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, Шатунова могло вывести из себя, когда ему не давали покататься на мотоцикле, контролируя каждый шаг. Ему просто хотелось пожить не звёздной, а человеческой жизнью, чтобы постоянно не бегала за ним охрана.

Шатунов не любил алкоголь и не увлекался наркотиками, но очень много курил. Интереснее ему была рыбалка. Также у него был мотоцикл "Ява" и мотороллер "Ямаха", добавил собеседник издания.

"Юру я много лет знал как с положительных, так и с отрицательных сторон", — заключил Гуров.

6 сентября солисту "Ласкового мая" Шатунову исполнилось бы 50 лет. В Москве на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника певцу, на которое приехали из Германии его жена и дети.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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