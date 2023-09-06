Светлана Шатунова расплакалась на открытии памятника своему супругу

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов сегодня мог бы отметить свое 50-летие. К сожалению, в 2022 году артист скоропостижно скончался из-за обширного инфаркта. В честь дня рождения певца на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника.

Фото: prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Специально к торжественному мероприятию из Германии прилетела супруга певца Светлана Шатунова вместе с детьми Деннисом и Эстеллой. В момент открытия монумента музыканту его семья не смогла сдержать слез.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал о Юрия Шатунова на музыкальную индустрию в России.

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