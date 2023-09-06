Продюсер Иосиф Пригожин сравнил Юрия Шатунова с культовыми музколлективами

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский продюсер Иосиф Пригожин считает Юрия Шатунова символом современной России, так как смог в свое время сломать стереотипы о себе и встать в один ряд с мировыми звездами.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

Пригожин подчеркнул влияние Шатунова на разные поколения.

"Без музыкального образования Юра собирал стадионы и большие дворцы, стал культовым, как группы The Beatles и "Кино", и на протяжении 34 лет Шатунов оставался востребованным артистом", — заявил продюсер в беседе с "Московским комсомольцем".

Иосиф Пригожин пожалел, что смерть настигла артиста так рано. По его словам, личность Шатунова останется в истории как та, что снискала популярность у миллионов людей по всему миру.

Напомним, что сегодня состоялось открытие памятника Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище.

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