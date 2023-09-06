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Вдова Юрия Шатунова рассказала о похожих на отца детях

1:19
Шоу-бизнес

Семья экс-солиста группы "Ласковый май" прилетела их Германию в Россию, чтобы почтить память артиста. Сегодня, певцу могло бы исполниться 50 лет, и в честь этого события на Троекуровском кладбище в Москве открылся памятник исполнителю.

Вдова Юрия Шатунова рассказала о похожих на отца детях
Фото: prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Вдова артиста Светлана Шатунова в интервью изданию "Комсомольская правда" рассказала, как их семья справляется с трагедией спустя годы. По ее словам, дети очень скучают по отцу, поскольку он был идеальным для них. Она также отметила, что наследники очень похожи на своего знаменитого родителя.

"Сын хочет стать инженером. Хотя у него, как и у его сестры, абсолютный слух. Эстелла вообще очень музыкальная девочка, играет на гармони, как папа. Дети очень похожи на Юру, и не только внешне. Эстелла взяла от папы манеру общения. А вот у Дэнниса походка, как у Юры", — поделилась Светлана.

Напомним, что певец Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в машине скорой помощи по пути в больницу. Причиной смерти стал обширный инфаркт у артиста. При этом за несколько дней трагедии артист жаловался на боли в сердце.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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