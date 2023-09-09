Певец Сергей Лазарев расплакался во время выступления Софико Кардавы

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вчера начался юбилейный сезон захватывающего телешоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия". Зрителей ожидают удивительные выступления талантливых певцов и неожиданные сюрпризы, которые обязательно вызовут множество эмоций. Лидер сотни участников, певец Сергей Лазарев был глубоко впечатлён выступлением одной из участниц.

Фото: лазарев

Софико Кардава поразила всех своим исполнением песни Анны Герман "Город влюблённых". Её уверенность на сцене не осталась незамеченной даже для музыкальных экспертов. У членов жюри и зрителей на лицах появились радостные улыбки, раздались громкие аплодисменты, и, конечно же, некоторые не сдержали слёз счастья.

Выступление девушки в красном платье также вызвало восторженную реакцию. Однако самым эмоциональным стал Лазарев. Ему даже пришлось воспользоваться салфеткой, чтобы вытереть слёзы счастья.

"Софико, это триумф, безусловно. Твой голос наполнен воздухом, нежностью и трогательностью. Я просто расплакался, потому что ты уважительно отнеслась к этой песне, но также внесла в неё что-то своё. Твой взгляд, каждая нота, каждое слово — это просто невероятно", — сказал Лазарев.

Номинант на премию "Грэмми" Андрей Солод отметил красивый тембр голоса Софико и предсказал, что будущее обещает ей стать выдающейся певицей и артисткой.

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