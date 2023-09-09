Вчера начался юбилейный сезон захватывающего телешоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия". Зрителей ожидают удивительные выступления талантливых певцов и неожиданные сюрпризы, которые обязательно вызовут множество эмоций. Лидер сотни участников, певец Сергей Лазарев был глубоко впечатлён выступлением одной из участниц.
Софико Кардава поразила всех своим исполнением песни Анны Герман "Город влюблённых". Её уверенность на сцене не осталась незамеченной даже для музыкальных экспертов. У членов жюри и зрителей на лицах появились радостные улыбки, раздались громкие аплодисменты, и, конечно же, некоторые не сдержали слёз счастья.
Выступление девушки в красном платье также вызвало восторженную реакцию. Однако самым эмоциональным стал Лазарев. Ему даже пришлось воспользоваться салфеткой, чтобы вытереть слёзы счастья.
"Софико, это триумф, безусловно. Твой голос наполнен воздухом, нежностью и трогательностью. Я просто расплакался, потому что ты уважительно отнеслась к этой песне, но также внесла в неё что-то своё. Твой взгляд, каждая нота, каждое слово — это просто невероятно", — сказал Лазарев.
Номинант на премию "Грэмми" Андрей Солод отметил красивый тембр голоса Софико и предсказал, что будущее обещает ей стать выдающейся певицей и артисткой.
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