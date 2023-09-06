Певца Филиппа Киркорова умилила реакция детей Сергея Лазарева на его подарок

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров порадовал своих коллег необычными подарками. Своим друзьям он подарил миниатюрные копии себя самого. Достался он и Сергею Лазареву.

Фото: личный аккаунт Филиппа Киркорова в Инстаграм

Певец и бывший солист группы SMASH опубликовал в своем блоге реакцию своих детей на приятный подарок от Филиппа Бедросовича. Он снял Никиту и Анну, которые держали в руках миникопию поп-короля. Дети возмутились, что Киркоров такой маленький и признались, что хотели бы его в натуральную величину.

Филипп Киркоров не смог остаться в стороне такого трогательного возмущения. Он поделился историей Лазарева в своем блоге и подписал ее "Пупсики".

Ранее Филипп Киркоров похвастался прессом после пластической операции.

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