Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров порадовал своих коллег необычными подарками. Своим друзьям он подарил миниатюрные копии себя самого. Достался он и Сергею Лазареву.
Певец и бывший солист группы SMASH опубликовал в своем блоге реакцию своих детей на приятный подарок от Филиппа Бедросовича. Он снял Никиту и Анну, которые держали в руках миникопию поп-короля. Дети возмутились, что Киркоров такой маленький и признались, что хотели бы его в натуральную величину.
Филипп Киркоров не смог остаться в стороне такого трогательного возмущения. Он поделился историей Лазарева в своем блоге и подписал ее "Пупсики".
Ранее Филипп Киркоров похвастался прессом после пластической операции.
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