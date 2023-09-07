Актриса Чулпан Хаматова осудила Лию Ахеджакова за нежелание уезжать из России

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая жить в Латвию, высказалась по поводу нежелания своей коллеги Лии Ахеджаковой покидать Россию. Обе артистки в свое время выступили критикой СВО и продолжают говорить нелицеприятные вещи в адрес соотечественников.

Фото: Личный аккаунт Чулпан Хаматовой в Instagram

Как пишет издание StarHit, Хаматова не понимает, почему Ахеджакова со своими взглядами продолжает оставаться в России.

"Когда-то придет время и, если мы еще сможем подать руку друг другу и как-то поздороваться, может быть, мы сядем и обсудим", — приводят слова актрисы журналисты.

Ранее стало известно, что у актрисы Чулпан Хаматовой в России есть влиятельные друзья, которые помогут ей вернуться на Родину.

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