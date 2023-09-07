Публицист Михаил Шахназаров рассказал о покровителях Хаматовой в России

Журналист Михаил Шахназаров в собственном YouTube-шоу "Полны абзац" снова прошелся по творчеству беглой Чулпан Хаматовой. Публицист рассказал о покровителях актрисы в России, а также о ее возможном возвращении в страну.

Фото: prt scr youtube.com/ Шах и Мат - Михаил Шахназаров

Шахназаров обратил внимание, что несмотря на все заявления Хаматовой в адрес России, ее еще не "наградили" статусом иностранного агента. Журналист считает, что фривольное поведение Чулпан обусловлено тем, что у нее есть "влиятельная крыша, которая будет пытаться продвинуть возвращение актрисы в РФ".

"Я уверен, что Хаматова не станет играть в Рижском театре. Влиятельные люди притащат ее в Россию, будут возить по госпиталям, чтобы каяться", — заявил журналист.

Михаил Шахназаров уверен, что за прошедшие полтора года Хаматова тайно посещала Россию. Ведь актриса сама подчеркивала, что ей неоднократно предлагали вернуться в Москву и даже обещали выразить поддержку.

"Не сомневаюсь, что она была в России. То, что ей звонили значимые люди, она не раз говорила. Не стоить забывать, что Хаматова возглавляла благотворительный фонд, а это серьезная организация", — заключил блогер.

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