Актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова дружили много лет — их связывали работа, благотворительность, светские мероприятия. Но, как оказалось, последние пять лет они не поддерживают общение.
По словам Дины, это не связано с разными политическим взглядами, на что можно было бы списать их разрыв. Дина только вернулась из Европы в Россию, а Хаматова, наоборот, собрала чемоданы и бежала после начала СВО.
Корзун подчеркивает, что время скоротечно, поэтому при выборе людей для общения приходится быть избирательным.
"Дело не в том, что разошлись во взглядах на жизнь. Я с самыми близкими друзьями даже не успеваю встретиться и чаю попить — времени не хватает. Общение сейчас — самая большая ценность. Поэтому все стали избирательными", — поделилась артистка в беседе с News.ru.
Ранее Светлана Немоляева раскритиковала поведение осудившей СВО Хаматовой.
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