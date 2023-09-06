Актриса Дина Корзун не общается с Чулпан Хаматовой по причине избирательности

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова дружили много лет — их связывали работа, благотворительность, светские мероприятия. Но, как оказалось, последние пять лет они не поддерживают общение.

Фото: prt scr youtube.com/Субъект культуры

По словам Дины, это не связано с разными политическим взглядами, на что можно было бы списать их разрыв. Дина только вернулась из Европы в Россию, а Хаматова, наоборот, собрала чемоданы и бежала после начала СВО.

Корзун подчеркивает, что время скоротечно, поэтому при выборе людей для общения приходится быть избирательным.

"Дело не в том, что разошлись во взглядах на жизнь. Я с самыми близкими друзьями даже не успеваю встретиться и чаю попить — времени не хватает. Общение сейчас — самая большая ценность. Поэтому все стали избирательными", — поделилась артистка в беседе с News.ru.

Ранее Светлана Немоляева раскритиковала поведение осудившей СВО Хаматовой.

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