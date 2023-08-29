Актриса Светлана Немоляева раскритиковала поведение осудившей СВО Хаматовой

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В эти дни в Волгограде проходит патриотический кинофестиваль "Волгоградский факел". В рамках мероприятия журналистам удалось побеседовать со Светланой Немоляевой.

Фото: Личный аккаунт Чулпан Хаматовой в Instagram

Народная артистка РФ Светлана Немоляева относится к числу отечественных звезд, которые поддерживают проведение СВО. Артистка в беседе с журналистами "АиФ" прокомментировала русофобские заявления сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой.

"У кого-то за рубежом деньги, у кого-то дома, собственность, и они сорвались туда, чтобы сохранить все это. Такое допускаю, это понятные вещи. Но когда ты при этом начинаешь обливать свою страну грязью для того, чтобы выслужиться за рубежом, — вот этого ни принять, ни понять не могу. Это ужасное поведение", — поделилась мнением Немоляева.

Актриса отметила, что была знакома с Хаматовой совсем немного. Она подчеркнула, что могла бы понять Чулпан, если бы та эмигрировала из страны только ради сохранения имущества и финансов.

Ранее Светлана Немоляева прокомментировала поведение украинской актрисы Ады Роговцевой, которая раньше активно сотрудничала с советскими и российскими режиссерами.

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