Секретный ингредиент, который должен быть в каждом авто: вот, зачем его используют

Пищевая сода — неотъемлемый помощник в автомобиле для многих опытных водителей. Она эффективно нейтрализует электролит аккумуляторной батареи, предотвращая коррозию кузова и кожи рук при случайном контакте с кислотой.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic