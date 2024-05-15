Секретный ингредиент, который должен быть в каждом авто: вот, зачем его используют

Почему водители возят с собой пищевую соду: необычные советы для автомобилистов

Пищевая сода — неотъемлемый помощник в автомобиле для многих опытных водителей. Она эффективно нейтрализует электролит аккумуляторной батареи, предотвращая коррозию кузова и кожи рук при случайном контакте с кислотой.

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Раствор соды используется для очищения рук и поверхностей автомобиля от электролита, а паста из соды помогает очистить клеммы аккумулятора, улучшая контакт и эффективность зарядки. Кроме того, сода может применяться для удаления запахов в салоне, чистки сидений, ковров и стекол.

Также она помогает убрать следы масла на двигателе. Важно перед использованием убедиться в совместимости с материалами автомобиля и соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности.