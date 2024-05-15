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Как отучить котёнка кусаться и царапаться: несколько действенных лайфхаков

Эксперты рассказали, как отучить котёнка кусаться

1:08
Зоосфера » Кошки

Если ваш котёнок проявляет агрессию, царапаясь или кусаясь, причины могут быть разнообразными.

Эксперты рассказали, как отучить котёнка кусаться
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Зачастую подобное поведение может быть вызвано заболеваниями, пережитым стрессом или психологическими проблемами. В таких случаях без помощи ветеринара не обойтись.

Однако часто агрессивность котёнка обусловлена игровым настроением.

Вот несколько шагов, которые вам предстоит сделать:

  • Самое важное — немедленно останавливайте любые проявления агрессии. Избегайте физического наказания, вместо этого можно громко хлопнуть в ладоши или прыснуть на котёнка водой, если он становится слишком буйным.
  • Переключение внимания — как только котёнок начинает кусаться, покажите, что вы хотите, чтобы он прекратил, и сразу же предложите ему альтернативную забаву, например, светящуюся игрушку или упругий мяч.
  • Игнорирование — прекращайте игру, как только котенок начинает вести себя плохо. Со временем он поймёт, что агрессивное поведение приводит к концу развлечений, и изменит свои действия.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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