Выяснилось, зачем на самом деле россияне берут ипотеку: не для пассивного дохода от жилья

Доля взявших ипотеку на покупку жилья для получения дохода сократилась до 2%

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2023 году доля россиян, взявших ипотеку на покупку жилья для получения дохода, сократилась до 2%, сообщила "Российская газета" со ссылкой на совместное исследование "Дом.РФ" и ВЦИОМ "Портрет ипотечного заёмщика".

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Ранее эта доля доходила до 5%, но с 2022 года стала снижаться. При этом "Семейную ипотеку" с инвестиционными целями взяли 9%, "Льготную ипотеку" — 3%, а рыночную — всего 1%.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин возмущался, что некоторые заёмщики берут "по 5-10 ипотек" ради спекуляции.

72% ипотечников купили недвижимость себе и детям, 26% — родственникам.

В исследовании также описан портрет типичного ипотечного заёмщика. Ему 37,6 лет, это обеспеченный представитель семьи из трёх человек, тратящей на ипотечные взносы 30-35% дохода.

"По опросу мы видим, что свыше 3/4 ипотечных заемщиков — это либо молодые семьи, либо семьи с детьми", — заметил руководитель Аналитического центра "Дом.PФ" Михаил Гольдберг.

Схожий портрет нарисовал "Домклик", но по его данным большинство ипотечников ещё не обзавелось потомством.