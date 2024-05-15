Выяснилось, зачем на самом деле россияне берут ипотеку: не для пассивного дохода от жилья

В 2023 году доля россиян, взявших ипотеку на покупку жилья для получения дохода, сократилась до 2%, сообщила "Российская газета" со ссылкой на совместное исследование "Дом.РФ" и ВЦИОМ "Портрет ипотечного заёмщика".
Ранее эта доля доходила до 5%, но с 2022 года стала снижаться. При этом "Семейную ипотеку" с инвестиционными целями взяли 9%, "Льготную ипотеку" — 3%, а рыночную — всего 1%.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин возмущался, что некоторые заёмщики берут "по 5-10 ипотек" ради спекуляции.
72% ипотечников купили недвижимость себе и детям, 26% — родственникам.
В исследовании также описан портрет типичного ипотечного заёмщика. Ему 37,6 лет, это обеспеченный представитель семьи из трёх человек, тратящей на ипотечные взносы 30-35% дохода.
"По опросу мы видим, что свыше 3/4 ипотечных заемщиков — это либо молодые семьи, либо семьи с детьми", — заметил руководитель Аналитического центра "Дом.PФ" Михаил Гольдберг.
Схожий портрет нарисовал "Домклик", но по его данным большинство ипотечников ещё не обзавелось потомством.
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