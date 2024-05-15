Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как восстановить растение после заморозков
Александр Петров не всё рассказывает про свою жену
NYT собрала жалобы американских фермеров на магнитную бурю
Елена Воробей рассказала о серьезных конфликтах с единственной дочерью
Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её
Как сохранить колени при тренировках?
Ветеринары рассказали о тяжелом дыхании собаки
Косметолог Малкина рассказала об основных ошибах в лечении акне
Артиста из "Уральских пельменей" Соколова обманул таксист в Турции
Выяснилось, зачем на самом деле россияне берут ипотеку: не для пассивного дохода от жилья

Доля взявших ипотеку на покупку жилья для получения дохода сократилась до 2%

1:23
Недвижимость

В 2023 году доля россиян, взявших ипотеку на покупку жилья для получения дохода, сократилась до 2%, сообщила "Российская газета" со ссылкой на совместное исследование "Дом.РФ" и ВЦИОМ "Портрет ипотечного заёмщика".

Доля взявших ипотеку на покупку жилья для получения дохода сократилась до 2%
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Ранее эта доля доходила до 5%, но с 2022 года стала снижаться. При этом "Семейную ипотеку" с инвестиционными целями взяли 9%, "Льготную ипотеку" — 3%, а рыночную — всего 1%.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин возмущался, что некоторые заёмщики берут "по 5-10 ипотек" ради спекуляции.

72% ипотечников купили недвижимость себе и детям, 26% — родственникам.

В исследовании также описан портрет типичного ипотечного заёмщика. Ему 37,6 лет, это обеспеченный представитель семьи из трёх человек, тратящей на ипотечные взносы 30-35% дохода.

"По опросу мы видим, что свыше 3/4 ипотечных заемщиков — это либо молодые семьи, либо семьи с детьми", — заметил руководитель Аналитического центра "Дом.PФ" Михаил Гольдберг.

Схожий портрет нарисовал "Домклик", но по его данным большинство ипотечников ещё не обзавелось потомством.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Последние материалы
Как восстановить растение после заморозков
Александр Петров не всё рассказывает про свою жену
NYT собрала жалобы американских фермеров на магнитную бурю
Елена Воробей рассказала о серьезных конфликтах с единственной дочерью
Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её
Как сохранить колени при тренировках?
Ветеринары рассказали о тяжелом дыхании собаки
Косметолог Малкина рассказала об основных ошибах в лечении акне
Артиста из "Уральских пельменей" Соколова обманул таксист в Турции
Группа "Пропаганда" получает угрозы от украинских ботов после концерта в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников