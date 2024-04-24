Изучили, кто берёт ипотеку на вторичном рынке: состоятельная 37-летняя бездетная женщина

Типичный ипотечный заёмщик в РФ — 37-летняя бездетная женщина

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

"Домклик" составил портрет типичного ипотечного заёмщика в России — им оказалась состоятельная 37-летняя бездетная женщина.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Возраст (37-38 лет; моложе только в СКФО) и пол (55%) не изменились по сравнению с прошлым годом. Около 58% ипотечных заёмщиков состоит в браке, 84% детьми пока не обзавелись.

Ипотеку на вторичном рынке берут в основном состоятельные заёмщики с доходом около 83 тысяч рублей, что неудивительно, потому что среднего заработка на улучшение жилищных условий большинству россиян не хватает.

Увеличился интерес к загородному жилью, особенно в СКВО — там этот сегмент вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует и изменение структуры спроса на стройматериалы.

Ранее "Главстрой Регионы" выяснили, что и покупают жильё, и владеют им чаще женщины.