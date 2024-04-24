Изучили, кто берёт ипотеку на вторичном рынке: состоятельная 37-летняя бездетная женщина

"Домклик" составил портрет типичного ипотечного заёмщика в России — им оказалась состоятельная 37-летняя бездетная женщина.
Возраст (37-38 лет; моложе только в СКФО) и пол (55%) не изменились по сравнению с прошлым годом. Около 58% ипотечных заёмщиков состоит в браке, 84% детьми пока не обзавелись.
Ипотеку на вторичном рынке берут в основном состоятельные заёмщики с доходом около 83 тысяч рублей, что неудивительно, потому что среднего заработка на улучшение жилищных условий большинству россиян не хватает.
Увеличился интерес к загородному жилью, особенно в СКВО — там этот сегмент вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует и изменение структуры спроса на стройматериалы.
Ранее "Главстрой Регионы" выяснили, что и покупают жильё, и владеют им чаще женщины.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.