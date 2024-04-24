Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запеченная форель: лучший рецепт
Россиянам объяснили условия "безвиза" с Таиландом
Удивительные свойства кокоса для здоровья
Как Фрейндлих делала из себя мымру для роли в "Служебном романе"
Астроном-любитель снял на смартфон след в небе от ракеты Илона Маска
В России неожиданно выросли цены на баранину
Плюсы и минусы кормушек
Нагорный сказал, россияне должны принять взвешенное решение об участии в Олимпиаде
Оптимальные обороты двигателя: ключ к долговечности и экономии топлива
Изучили, кто берёт ипотеку на вторичном рынке: состоятельная 37-летняя бездетная женщина

Типичный ипотечный заёмщик в РФ — 37-летняя бездетная женщина

1:00
Недвижимость » Аналитика

"Домклик" составил портрет типичного ипотечного заёмщика в России — им оказалась состоятельная 37-летняя бездетная женщина.

Типичный ипотечный заёмщик в РФ — 37-летняя бездетная женщина
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Возраст (37-38 лет; моложе только в СКФО) и пол (55%) не изменились по сравнению с прошлым годом. Около 58% ипотечных заёмщиков состоит в браке, 84% детьми пока не обзавелись.

Ипотеку на вторичном рынке берут в основном состоятельные заёмщики с доходом около 83 тысяч рублей, что неудивительно, потому что среднего заработка на улучшение жилищных условий большинству россиян не хватает.

Увеличился интерес к загородному жилью, особенно в СКВО — там этот сегмент вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует и изменение структуры спроса на стройматериалы.

Ранее "Главстрой Регионы" выяснили, что и покупают жильё, и владеют им чаще женщины.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Киев сделал миллионы беженцев лояльными России, запретив им консульские услуги Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часовом Яре Дмитрий Плотников
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Последние материалы
Как Фрейндлих делала из себя мымру для роли в "Служебном романе"
Астроном-любитель снял на смартфон след в небе от ракеты Илона Маска
Киев сделал миллионы беженцев лояльными России, запретив им консульские услуги
В России неожиданно выросли цены на баранину
Плюсы и минусы кормушек
Нагорный сказал, россияне должны принять взвешенное решение об участии в Олимпиаде
Оптимальные обороты двигателя: ключ к долговечности и экономии топлива
Цены на вторичную недвижимость начинают демонстрировать снижение
ВСС: в регионах нужен перезапуск закона о страховании жилья
Как прекратить отечность: простые секреты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников