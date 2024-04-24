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В Госдуме удивились, что россиянам не хватает денег на ипотеку

Депутат возмущён недоступностью ипотеки на фоне прибыли банков 3,3 трлн ₽

1:10
Недвижимость

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев возмущён недоступностью ипотеки большинству россиян на фоне огромной прибыли банков.

Депутат возмущён недоступностью ипотеки на фоне прибыли банков 3,3 трлн ₽
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Ранее были обнародованы результаты исследования компании "Мир квартир" и финансового маркетплейса "Выберу.ру", по которым ни в одном крупном городе РФ жители не зарабатывают столько, чтобы позволить себе ипотеку — в среднем доход вдвое меньше ежемесячного платежа.

"В СССР выдавали жильё, лечили, учили бесплатно. Почему на этой же территории теперь зарплаты в два раза ниже платежей по ипотеке? Что изменилось?" — удивился депутат.

По его мнению, деньги в стране есть — их хватает и на импортозамещение, и на сверхприбыли банкирам.

"Изменилось одно — задницу собственную надо прикрыть, — ответил Арефьев сам себе. — При этом банки получили чистую прибыль в 3,3 триллиона рублей, а у бюджета дефицит в 3,5 триллиона рублей".

"Почему люди не могут позволить себе ипотеку?" — добавил народный избранник.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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