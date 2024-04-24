В Госдуме удивились, что россиянам не хватает денег на ипотеку

Депутат возмущён недоступностью ипотеки на фоне прибыли банков 3,3 трлн ₽

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев возмущён недоступностью ипотеки большинству россиян на фоне огромной прибыли банков.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Ранее были обнародованы результаты исследования компании "Мир квартир" и финансового маркетплейса "Выберу.ру", по которым ни в одном крупном городе РФ жители не зарабатывают столько, чтобы позволить себе ипотеку — в среднем доход вдвое меньше ежемесячного платежа.

"В СССР выдавали жильё, лечили, учили бесплатно. Почему на этой же территории теперь зарплаты в два раза ниже платежей по ипотеке? Что изменилось?" — удивился депутат.

По его мнению, деньги в стране есть — их хватает и на импортозамещение, и на сверхприбыли банкирам.

"Изменилось одно — задницу собственную надо прикрыть, — ответил Арефьев сам себе. — При этом банки получили чистую прибыль в 3,3 триллиона рублей, а у бюджета дефицит в 3,5 триллиона рублей".

"Почему люди не могут позволить себе ипотеку?" — добавил народный избранник.