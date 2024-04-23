Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закуска в виде вяленых грибов станет самым оригинальным блюдом на вашем столе
Безопасность перманентного макияжа: взгляд офтальмолога
Эксперты рассказали, какие вещи не любят кошки
За сморчками… в яблоневый сад. Миколог Вишневский: пора на «тихую» весеннюю охоту
Секреты счастья Глафиры Тархановой
Собаки-терапевты работают в аэропортах Стамбула
В составе фиолетового лука много витаминов
Мозер считает спортивную пару Хабибуллиной и Княжука перспективной
Учёные из США обнаружили связь одиночества и неправильного питания
Подсчитаны возможности жителей крупных городов оплачивать ипотеку: её нет — надо вдвое больше денег

Доход россиян вдвое меньше достаточного для оплаты ипотеки

1:45
Недвижимость

Доход жителей городов-миллионников в России в среднем вдвое меньше необходимого для погашения ипотеки на покупку двухкомнатной квартиры на вторичном рынке. Результаты подсчёта, проведённого "Миром квартир" совместно с "Выберу.ру", публикует РИА Недвижимость во вторник.

Доход россиян вдвое меньше достаточного для оплаты ипотеки
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция

За основу для анализа взяли ипотечный кредит под 18% на 30 лет с первоначальным взносом в 30%. В каждом крупном городе ежемесячный платёж превысил среднюю зарплату.

Наименее доступной ипотека оказалась в Москве — там, чтобы её оплачивать, нужно получать 380 тысяч рублей в месяц при среднем доходе чуть больше 130 тысяч. Так же нелегко жителям Казани и Нижнего Новгорода, где разница между требуемым и реальным заработком составляет 2,8 и 2,6 раза соответственно.

"Доходы большинства наших граждан, даже в городах-миллионниках, не позволяют брать ипотеку при покупке квартиры на вторичке", — посетовал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

"Не говоря уже о том, что и в качестве первоначального взноса нужно найти внушительную сумму, — добавил он. — Так, в Москве она составит 5,4 миллиона рублей, в Петербурге 3,3 миллиона — это цена небольшой квартиры в регионе".

Тем не менее россияне готовы на жертвы ради улучшения своих жилищных условий, и уже почти половине ипотечных заёмщиков приходится тратить на погашение кредита большую часть своего дохода.

Ранее подсчитали, сколько времени требуется москвичам, чтобы накопить на квартиру.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Враг бежит. Под Авдеевкой ВС РФ прорвали вторую линию обороны ВСУ Дмитрий Плотников У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Последние материалы
Самодельный состав для мытья окон из доступных ингредиентов
Как приготовить бургер из чёрной фасоли и риса
Дмитрий Нагиев в Дубае зарабатывает мастер-классами по прокачке энергии
Немцы приехали в Россию и удивились уровню жизни
Мошенничество на 47 млн рублей: руководитель ТФ ОМС Ставропольского края под арестом
В СПбГУ допустили радиоактивное загрязнение курильской акватории отходами Фукусимы
Выращивание рассады арбузов и дынь - важный этап
Советский "Аватар" сняли за 20 лет до фильма Джеймса Кэмерона
Что делать, если банкомат зачислил не ту сумму, которую внес клиент?
6 ошибок, которых следует избегать при сгибании бицепса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников