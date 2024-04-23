Подсчитаны возможности жителей крупных городов оплачивать ипотеку: её нет — надо вдвое больше денег

Доход жителей городов-миллионников в России в среднем вдвое меньше необходимого для погашения ипотеки на покупку двухкомнатной квартиры на вторичном рынке. Результаты подсчёта, проведённого "Миром квартир" совместно с "Выберу.ру", публикует РИА Недвижимость во вторник.
За основу для анализа взяли ипотечный кредит под 18% на 30 лет с первоначальным взносом в 30%. В каждом крупном городе ежемесячный платёж превысил среднюю зарплату.
Наименее доступной ипотека оказалась в Москве — там, чтобы её оплачивать, нужно получать 380 тысяч рублей в месяц при среднем доходе чуть больше 130 тысяч. Так же нелегко жителям Казани и Нижнего Новгорода, где разница между требуемым и реальным заработком составляет 2,8 и 2,6 раза соответственно.
"Доходы большинства наших граждан, даже в городах-миллионниках, не позволяют брать ипотеку при покупке квартиры на вторичке", — посетовал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
"Не говоря уже о том, что и в качестве первоначального взноса нужно найти внушительную сумму, — добавил он. — Так, в Москве она составит 5,4 миллиона рублей, в Петербурге 3,3 миллиона — это цена небольшой квартиры в регионе".
Тем не менее россияне готовы на жертвы ради улучшения своих жилищных условий, и уже почти половине ипотечных заёмщиков приходится тратить на погашение кредита большую часть своего дохода.
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