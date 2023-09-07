Шуфутинский пришёл на светское событие сильно похудевшим

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Михаил Шуфутинский, известный певец, исполнитель хита "Третье сентября", удивил присутствующих на московской премьере фильма "Это случается с людьми" своей значительно похудевшей внешностью. 75-летний артист украсил светское мероприятие своим присутствием в сопровождении своего сына. Наблюдая за замечательным преображением, журналисты на мероприятии отметили, что за лето Шуфутинский сбросил почти половину своего веса.

Фото: Личный Инстаграмм-аккаунт Михаила Шуфутинского

Когда его спросили о его заметной потере веса, исполнитель шансона с юмором ответил: "Раньше вы меня просто не замечали", - далее признавшись, что он уже довольно давно не вставал на весы. Шуфутинский объяснил свою вновь обретенную хорошую форму сочетанием факторов, включая физическую активность, любовь, выбор рациона питания, интерес к жизни и страсть к путешествиям. Он подчеркнул, что речь идет скорее о принятии здорового образа жизни, чем о соблюдении строгой диеты.

Ранее Шуфутинский признавал, что на его стремление оставаться в хорошей форме повлияла его жена Светлана Уразова, которая младше его на 24 года.

Также мы писали, что шансонье считает хит "Третье сентября" главным в своей жизни. Авторами музыки и текста этой песни являются соответственно Игорь Крутой и Игорь Николаев.

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