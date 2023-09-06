Певица Алла Пугачева счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным*. Вместе они воспитывают двоих детей — Лизу и Гарри. Недавно бывший участник проекта "Фактор А" Сергей Савин рассказал о неоднозначных отношения с Примадонной, что натолкнуло поклонников на мысль, что именно он может быть родным отцом детей артистки.
Так, Сергей Савин рассказал, что Примадонна была благосклонна к нему и даже хотела отменить свадьбу с Галкиным "из-за чувств". По его словам, Пугачева вышла замуж не по любви, а "ради пиара". Именно после таких откровений, фанаты и обратили внимание на внешнюю схожесть детей Аллы Борисовны и Сергея Савина.
Сам мужчина отрицать ничего не стал. Он отметил, что при необходимости готов сдать ДНК-тест.
"Не считаю возможным комментировать личную жизнь, особенно Пугачевой. Но если слухи будут множиться, готов сдать ДНК-тест", — заверил Савин.
Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева была готова отказаться от свадьбы с Максимом Галкиным из-за своего фаворита Сергея Савина.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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