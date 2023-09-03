Певица Алла Пугачева хотела отменить свадьбу с Галкиным* из-за Сергея Савина

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистам издания "АиФ" в рамках российского кинофестиваля "Волгоградский факел" удалось побеседовать с певцом Сергеем Савиным, который признался в близких отношениях с Аллой Пугачевой.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В 2011 году артист был участником музыкального проекта "Фактор А", в котором председателем жюри была Алла Пугачева. По его словам, тогда Примадонна оказывала ему повышенное внимание и постоянно хотел проводить время с ним. Позже в этом же году Савин попал аварию.

"Алла каждый день приезжала ко мне в больницу, кормила из ложечки, часами сидела со мной, познакомилась с моей мамой, прилетевшей из Краснодара", — рассказал Савин.

По словам Сергея, Пугачева испытывала к нему искренние чувства, из-за чего у нее в семье с Галкиным начались проблемы. Он рассказал, что однажды Алла Борисовна приехала к нему в больницу после сильного скандала с юмористом.

"Алла Борисовна призналась, что из-за меня, ее чувств и несчастья, произошедшего со мной, она хочет отменить свадьбу с Галкиным, несмотря на то, что мероприятие давно уже было запланировано и анонсировано всем СМИ", — признался исполнитель.

Однако так и не была отменена, а просто перенеслась на более позднюю дату. По словам Савина, тогда всем было понятно, что Пугачевой нужен этот брак для пиара.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом

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