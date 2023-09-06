Жена российского исполнителя Тимура Родригеза поделилась в социальных сетях редким фото с сыновьями шоумена. Анна Девочкина опубликовала снимки в честь Дня знаний.
На опубликованной фотографии Анна обнимает сыновей — старшего Мигеля и младшего Даниэля.
"Ну вот и наше первое сентября", — отметила супруга знаменитости.
Напомним, что Тимур Родригез и Анна Девочкина официальной состоят в браке с 2007 года. В марте 2009 года у них родился сын Мигель, а в октябре 2012 родился мальчик, которого назвали Даниэль.
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