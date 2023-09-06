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Жена Тимура Родригеза поделилась редким фото с сыновьями от шоумена

0:48
Шоу-бизнес

Жена российского исполнителя Тимура Родригеза поделилась в социальных сетях редким фото с сыновьями шоумена. Анна Девочкина опубликовала снимки в честь Дня знаний.

Жена Тимура Родригеза поделилась редким фото с сыновьями от шоумена
Фото: личный аккаунт Анны Девочкиной в Инстаграм

На опубликованной фотографии Анна обнимает сыновей — старшего Мигеля и младшего Даниэля.

"Ну вот и наше первое сентября", — отметила супруга знаменитости.

Напомним, что Тимур Родригез и Анна Девочкина официальной состоят в браке с 2007 года. В марте 2009 года у них родился сын Мигель, а в октябре 2012 родился мальчик, которого назвали Даниэль.

Ранее актер мюзиклов Глеб Матвейчук впервые посетил светское мероприятие с 4-летней дочерью.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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