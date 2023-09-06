Актер Глеб Матвейчук вышел в свет с 4-летней дочерью от Елены Глазковой

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Накануне в Москве в кинотеатре "Художественный" состоялся премьерный показ психологической мелодрамы "Отель". Гостями мероприятия стали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых был замечен актер Глеб Матвейчук.

Фото: prt scr youtube.com/Омск Здесь

Артист привлек внимание фотографов на красной дорожке, поскольку пришел на премьеру вместе дочерью Алисой. Актер мюзиклов появился в черном образе с принтом в виде головы тигра на плече. Девочка была одета в яркое алое платье. Журналисты отметили, что Алиса не боялась камер и с удовольствием позировала.

Напомним, что девочка родилась в браке Матвейчука с Еленой Глазковой в 2018 году. У них также есть сын Александр, которому сейчас три года. В прошлом году супруги развелись.

Ранее стало известно, что актер Сергей Астахов стал отцом второй раз в 54 года. У артиста родился сын.

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