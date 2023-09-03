Блогер Айза Анохина жалеет о пластике груди

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что сожалеет о сделанной пластической операции на грудь. По ее словам, "это была самая большая и единственная ошибка".

Фото: novyefoto.ru

Она отметила, что другие хирургические вмешательства ее не смущают. Силиконовую грудь она делала в 2010 году, а уже год спустя избавилась от имплантов.

"Это была ужасная операция. У меня была прекрасная грудь. Сейчас у меня прекрасная грудь, просто, к сожалению, есть шрамы. Но и их я тоже приняла и полюбила", — поделилась женщина.

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