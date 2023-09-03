Идеальный мужчина Ольги Бузовой должен посмотреть все ее интервью

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, каким должен быть ее идеальный мужчина. Будущий избранник звезды должен посмотреть все ее интервью. Своими мыслями она поделилась в Telegram-каналом "А теперь внимание!".

Фото: Instagram Ольги Бузовой

Она пояснила, что так мужчина, претендующий на сердце бутовой, сможет подготовиться к встрече со звездой. И хотя у нее высокие требования к мужчинам, возлюбленный "ей ничего не должен". Ей бы хотелось встретить человека, которому не нужно указывать, что делать.

"Если это будет любовь, то в любом случае будет лучшее предложение, каким оно бы не было. Если это будет любовь, если я буду в глазах видеть эту любовь, это может быть даже кольцо из пробки от шампанского или от пива. И ничего нужно для этого. Ведь это самое, действительно, главное чувство, которое нас вдохновляет и дает силы", — поделилась артистка.

Ранее бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов отправился на Кипр без супруги и детей.

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