Экс-футболист Дмитрий Тарасов отправился за границу без семьи

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спортсмен Дмитрий Тарасов отправился отдыхать за границу, пока его жена с детьми проводят отпуск в России Об этом пишет издание StarHit со ссылкой на личный блог Анастасии Костенко.

Фото: Личный аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram

В своих соцсетях Анастасия рассказала, что отдыхает в родных краях. Здесь прошло ее детство и тут проживают ее близкие люди, которые всегда рады ее приезду.

В это самое время ее возлюбленный, отец троих детей, Дмитрий отлично проводит время на Кипре. Он отправился на курорт вместе со своим другом, Александром Тарасовым, более известным как T-Killah. Друзья стали участниками мероприятия в космическом стиле, ведущим которого выступил Иван Ургант.

Сам Тарасов ничего в своем блоге о поездке на Кипр не рассказывает, за него это успешно делает его товарищ.

Ранее супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина похвасталась своей фигурой на отдыхе в Турции.

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