Певица Алла Пугачева и Максим Галкин* дали интервью латвийской журналистке

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин дали интервью латвийской журналистке. Женщина не преминула поделиться новостью в своих соцсетях.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Как утверждается, видеофильм с бежавшими из России артистами будет представлен без фильтров. Скорее всего, поклонникам удастся рассмотреть Примадонну во всей красе.

Само интервью выйдет должно появиться в Сети уже в ближайшее время.

Ранее Максим Галкин признался, что считает своей родиной Израиль.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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