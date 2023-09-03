Певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин дали интервью латвийской журналистке. Женщина не преминула поделиться новостью в своих соцсетях.
Как утверждается, видеофильм с бежавшими из России артистами будет представлен без фильтров. Скорее всего, поклонникам удастся рассмотреть Примадонну во всей красе.
Само интервью выйдет должно появиться в Сети уже в ближайшее время.
Ранее Максим Галкин признался, что считает своей родиной Израиль.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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