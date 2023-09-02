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Алла Пугачева с семьей вернулась в Израиль после отпуска в Юрмале

Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева летние месяцы провела в Юрмале, где отдыхала со своими близкими. Помимо Максима Галкина*, Гарри и Лизы, в арендованном особняке с артисткой жила ее внучка Клавдия, дочь Кристины Орбакайте. 

Алла Пугачева с семьей вернулась в Израиль после отпуска в Юрмале
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Пока Примадонна наслаждалась отдыхом и встречами с друзьями, в России на нее завели дело. Как выяснилось, артистка накопила задолженность по оплате за газ в размере 15 тысяч рублей в еще одном имеющимся у нее особняке. Однако позднее стало известно, что этот участок и дом она уже давно продала. Сама артистка никак появившуюся информацию не комментировала.

Пока на Родине шли разбирательства, Пугачева с семьей вернулись обратно в Израиль, где сейчас постоянно проживают. Недавно ее супруг-иноагент похвастался в Сети виноградом, который вырос на их вилле за время отсутствия. 

*Признан иностранным агентом Минюстом РФ.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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