Юморист Максим Галкин* проводит время с сыном после возвращение в Израиль

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми провели почти все лето в латвийской Юрмале. Накануне юморист сообщил, что их семейство вернулось домой на свою виллу в Израиле.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Артист опубликовал в социальных сетях ролик, в котором похвастался созревшим на вилле виноградом. Сбором урожая занимался его сын Гарри.

"Мы уже вернулись домой и собираем. Посмотрите на эту красоту! А вкусный какой! Сладкий!", — поделился Галкин.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина перебралась жить в Израиль. Однако на летнее время артисты перебирались в Латвию, где традиционно поселились Юрмале на вилле, которую снимают каждый год за несколько миллионов рублей.

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