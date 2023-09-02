Шоумен Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми провели почти все лето в латвийской Юрмале. Накануне юморист сообщил, что их семейство вернулось домой на свою виллу в Израиле.
Артист опубликовал в социальных сетях ролик, в котором похвастался созревшим на вилле виноградом. Сбором урожая занимался его сын Гарри.
"Мы уже вернулись домой и собираем. Посмотрите на эту красоту! А вкусный какой! Сладкий!", — поделился Галкин.
Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина перебралась жить в Израиль. Однако на летнее время артисты перебирались в Латвию, где традиционно поселились Юрмале на вилле, которую снимают каждый год за несколько миллионов рублей.
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