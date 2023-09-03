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Гимнастка Светлана Хоркина купила песцовую шубу на гонорар от Олимпийских игр

Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина потратила гонорар за Олимпийские игры на покупку шубы из белого песца. Об этом она рассказала в программе "Секрет на миллион".

Гимнастка Светлана Хоркина купила песцовую шубу на гонорар от Олимпийских игр
Фото: кадр из программы "Секрет на миллион"

По ее словам, она всегда бережно относилась к деньгам, но ей захотелось совершить спонтанную покупку. Так, две ее золотые медали оценили в 100 тысяч долларов. При этом в новой шубе она проходила недолго.

"Я в ней тонула, одна голова была видна", — вспомнила спортсменка.

Позднее красивая шубка оказалась в гардеробе у младшей сестры Хоркиной.

Также гимнастка потратилась на недвижимость для родителей, а оставшиеся средства положила сберегательный счет.

Ранее стало известно, что Дима Билан получил 5,4 млн рублей за выступление на детском форуме.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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