Певец Дима Билан получил 5,4 млн рублей за выступление на детском форуме

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известного певца Диму Билана щедро вознаградили суммой в 5,4 миллиона рублей за его участие на Международном детском культурном форуме. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Mash.

Фото: Официальный аккаунт Димы Билана в Telegram

Источник получил доступ к документу, который подтверждает впечатляющее вознаграждение, полученное певцом. Известно, что артисту была перечислена сумма, превышающая его обычный гонорар на 30 процентов.

На форум приехали дети в возрасте от 12 до 17 лет из России, Китая, Катара и других стран. Победившие команды заработали до трёх миллионов рублей. Тем не менее эта сумма существенно уступает той, что получил Билан за всего полчаса выступления.

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Дима Билан - Мечтатели