Певец Дима Билан рассказал о поддержке МакSим в ее борьбе с алкоголизмом

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, в начале лета неожиданно сообщила, что ложится в клинику для лечения от алкоголизма. Первым, кто выразил поддержку звезде, оказался Дима Билан. Накануне в беседе с Super.ru артист рассказал о своих отношениях с Мариной.

Фото: личный аккаунт Димы Билана в Инстаграм

Билан не понаслышке знает о проблемах с алкоголем, поэтому решил поддержать свою коллегу. Певец рассказал, как начиналось его знакомство с Мариной, и почему он решил поддержать ее.

"Мы были в одной выпускающей компании, хотя не очень сильно дружили. У нас нормальные человеческие отношения. Мы по проектам нашим общались и когда делали дуэт в прошлом году. Линия общения не прерывалась. Не то чтобы каждый день на созвоне", — поделился артист.

Напомним, что 13 июля певица МакSим опубликовала ролик, в котором сообщила, что страдает от алкогольной зависимости. Проблема стала настолько серьезной, что ей пришлось лечь в реабилитационную клинику.

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