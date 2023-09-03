Андрей Малахов рассказал о трагической судьбе участников группы "Антиреспект"

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезды российского шоу-бизнеса собрались за одним столом в программе "Привет, Андрей!", чтобы поговорить о композициях осени. В ходе телешоу ведущий Андрей Малахов вспомнил о группе "Антиреспект" и рассказал трагическую историю участников коллектива.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Группа "Антиреспект" появилась на свет в Новосибирске, она была основана двумя братьями — Александром и Михаилом Степановым. Мальчики жили в небольшой сибирской деревне и уже с малых лет проявляли интерес к музыке.

Но братьев постигла трагическая участь — в 2019 году Михаил скоропостижно скончался в возрасте 30 лет. Его брат Александр не смог перенести утрату, отказался от концертов, и ушел из жизни в этом же возрасте, но в 2023 году.

Солист группы "Рондо" Александр Иванов, сидящий в студии программы, признался, что ранее не слышал композиции ребят, но считает их талантливыми.

"Очень классные ребята, очень талантливые. Поэзия и химия. Если "вытекает" из человека, это всегда оценивается. Если человек пропускает через сердце, то такое получается", — сказал Иванов.

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