Актер Оскар Кучера станет участником в новом сезоне шоу "Звезды в Африке"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В сентябре на телеканале ТНТ стартует второй сезон экстремального шоу о выживании "Новые звезды в Африке". Одним из участников проекта стал телеведущий и актер Оскар Кучера.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

По сообщению издания "Вокруг ТВ", в борьбе за 5 миллионов рублей актеру придется побороть свои фобии, столкнуться с предательством, а также пойти на обман.

Конкуренцию за денежный приз актеру составят певец Влад Топалов, юмористка Елена Борщева, сноубордист Вик Уайлд, актер Михаил Стогниенко, актриса Юлия Топольницкая, а также блогеры Женя Искандарова и Виолетта Чиковани.

Съемки проекта проходили в начале лета этого года, а премьера нового сезона намечена на 17 сентября. Ведущими шоу снова стали певица Ольга Бузова и актер Михаил Галустян.

Ранее продюсеры проекта раскрыли личности некоторых участников шоу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.