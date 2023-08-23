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Кто из звезд появится в новом сезоне шоу "Новых звезд в Африке"

1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

Super.ru пишет, что на африканском континенте ожидается участие новых известных личностей в новом сезоне реалити-шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ. Полный список имен участников держатся в секрете, но уже известно несколько из них.

Кто из звезд появится в новом сезоне шоу "Новых звезд в Африке"
Фото: Личный аккаунт Ольги Бузовой в Instagram

Влад Топалов, Юлия Топольницкая, Женя Ершов и Александр Пташенчук уже подтвердили свое участие в проекте. Но это еще не все! К команде присоединятся и другие известные личности.

Елена Борщева, звезда Comedy Women, блогеры Женя Искандарова и звезда "Дома-2" Виолетта Чековани, а также олимпийский чемпион Вик Уайлд будут участвовать в шоу. Ожидается, что сезон будет действительно захватывающим, с интересными и сложными испытаниями для участников.

Например, Вик Уайлд — американец, столкнется с языковым барьером. Поклонники уже ожидают начала нового сезона и готовятся к захватывающим приключениям, которые ждут участников в Африке.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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