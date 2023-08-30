Солист группы "Чай вдвоем" Денис Клявер дал большой интервью изданию Teleprogramma.pro, в котором поделился подробностями личной жизни. В частности, артист рассказал о своей матери.
Мать музыканта Ирина Викторовна всю жизнь живет в Санкт-Петербурге. По словам Дениса, он много раз предлагал маме переехать в Москву, но она все время отказывается. Артист отметил, что несмотря на возраст, его родительница продолжает вести активный образ жизни.
"Мама совершенно независимый человек и очень деликатный. Она часто думает, что может доставить неудобства. К тому же маме нескучно и интересно жить. В этом году мамочке 73 года, она фантастически выглядит. И все время в движении", — поделился Клявер.
Певец также рассказал, что его мама в 73 года продолжает водить машину с механической коробкой передач. Он признался, что недавно подарил маме новый автомобиль, который также оснащен "ручкой".
Ранее стало известно, что Денис Клявер и Стас Костюшкин станут членами жюри шоу "Ну-ка, все вместе".
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