Певцы Денис Клявер и Стас Костюшкин станут членами жюри шоу "Ну-ка, все вместе"

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Спустя 10 лет после официального распада участники группы "Чай вдвоем" снова выступят на одной сцене. Они появятся вместе в рамках юбилейного пятого сезона шоу "Ну-ка, все вместе" на телеканале "Россия". Об этом пишет "газета.ru".

Фото: prt scr youtube.com/Эмпатия Манучи

Также Денис Клявер и Стас Костюшкин станут членами жюри проекта. Они признаются, что будут исполнять роли "плохого и хорошего полицейского".

Так, Костюшкин пообещал, что будет ругать участников, ведь порой даже безголосые исполнители могут тронуть душу, если сумеют правильно передать энергию.

"Я, наоборот, считаю, что конкурсантов надо поощрять, даже если они допустили какой-то промах, говорить им: друзья, все мы ошибаемся, кто не ошибается, тот ничего не добивается!" — заявил, в свою очередь, Денис Клявер.

Ранее жена Стаса Костюшкина опубликовала редкое фото с мамой певца.

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