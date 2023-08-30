Российская певица Наталья Штурм недавно решила глобально преобразиться. Звезда провела целый ряд пластических операций и теперь делится результатом в социальных сетях.
57-летняя артистка опубликовала в соцсетях селфи и решила узнать мнение поклонников. По словам самой Натальи, она довольна результатом операции.
"Ну как? Изменилось лицо, нравится? Мне очень нравится! Лицо сразу заиграло свежими красками. Взгляд открылся, исчезла задроченность жизнью", — поделилась звезда 90-х.
Напомним, что некоторое время назад певица Наталья Штурм рассказала, что ей сделали липосакцию, а также подтяжку лица. Артистка отметила, что лишний жир с живота ей перенесли в ягодицы.
Ранее певица рассказала, что первые несколько дней после операции у неё пропал голос.
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