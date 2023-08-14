Певица Наталья Штурм пожаловалась на пропажу голоса в первые дни после пластики

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Наталья Штурм накануне провела целый ряд пластических операций. Звезда поделилась с журналистами впечатлениями в первые дни после хирургического вмешательства.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Натальи Штурм

Артистка призналась, что решилась на пластику спонтанно. По ее словам, ей выполнили подтяжку височного лифтинга и липосакцию. Кроме того, ей перенесли часть жировой прослойки из живота в ягодицы.

Звезда призналась, что в первые часы после операции испытала колоссальный стресс. Она рассказала, что из-за наркоза у нее не было голоса, что повергло ее в дикий ужас.

"Видимо, наркоз как-то действует на голосовые связки. Мне позвонила Вика Талышинская, а я буквально шептала, не могла говорить. И мы просто стали переписываться", — рассказала артистка в беседе с "МК".

Певица добавила, что уже через три дня голос восстановился. Более того, у нее практически нет никаких осложнений после операций.

Ранее Наталья Штурм призналась, что не хочет делать пластическую операцию у скандального "звездного хирурга" Тимура Хайдарова.

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