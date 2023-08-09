Певица Наталья Штурм заявила, что ни при каких бы обстоятельствах не пошла бы на прием к Тимуру Хайдарову, который угодил в скандал.
Артистка Наталья Штурм поделилась своим мнением по поводу нашумевшего конфликта между певицей Славой и звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. По ее словам, до появления в прессе она и не слышала о таком враче. К тому же, Штурм уверена, что не было бы жалоб на него, будь все в порядке.
"Цель этого скандала достигнута: если бы на свете перевелись все пластические хирурги, я бы к Хайдарову никогда не пошла. Даже если он в итоге выбелит свою профессиональную репутацию — осадочек останется", — заявила артистка.
В июле 2023 года певица Слава поделилась в соцсетях тем, что сделала пластические операции "на все тело" у Тимура Хайдарова. Результат ее устраивает, кроме груди. Сам Хайдаров ответил на обвинения и заявил, что артистка не соблюдала рекомендации врачей.
Ранее певица Наталья Штурм похвасталась в соцсетях накаченными ягодицами.
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