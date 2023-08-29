Певица Анна Нетребко приболела из-за частых перелетов

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оперная певица Анна Нетребко, известная во всем мире, призналась, что ее самочувствие ухудшилось из-за работы. Но сейчас она уже чувствует себя лучше. Ее слова приводит издание The Voice.

Фото: prt scr youtube.com/ Yusif Eyvazov Tenor

"Перелеты, смена поясов и времени года из лета в зиму и наоборот меня слегка подкосили. Но я снова в строю", — заявила певица.

Сейчас она вовсю готовится к грядущим выступлениям в Вене и Вероне. Хотя ранее стало известно, что ее концерт в Праге отменили из-за "напряженной атмосферы в стране".

В начале августа Нетребко обратилась в суд с иском против театра "Метрополитен-опера" с требованием компенсировать ей отменные выступления. Звезда хочет получить 360 тысяч долларов.

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