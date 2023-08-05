Оперная певица Анна Нетребко подала в суд на "Метрополитен-оперу" из-за отмены концертов

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская оперная дива Анна Нетребко подала иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк. В нем исполнительница заявляет, что руководство театра нарушило договоренности, отменив ее запланированные выступления в 2024–2025 годах на почве национальной принадлежности.

Фото: https://uznayvse.ru

Нетребко потребовала, чтобы театр выплатил ей компенсацию за отмененные выступления в размере 360 тысяч долларов, сообщает агентство Associated Press.

По словам певицы, отстранение ее от сцены Метрополитен-опера вызвало у нее "сильную душевную боль и эмоциональный дистресс", заключавшийся в "депрессии, чувстве унижения и стыда, напряжении и тревоге".

«Метрополитен и Питер Гельб использовали Анну Нетребко в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины», — пишет The Washington Post.



Жена Юсифа Эйвазова также заявила, что высказывания директора оперы Питера Гельба негативно отразились на ее репутации, из-за чего другие театры не хотят заключать с ней контракты. Кроме того, в иске сказано, что требования театра об отказе от поддержки российских властей привели к негативной критике певицы в России.

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