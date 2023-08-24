40-летняя Анна Седокова рассказала, на сколько похудела за месяц без алкоголя

Анна Седокова — рыженькая из группы "ВИА Гра", уже целый месяц контролирует свою душу и тело и отказывается от алкоголя. Она также отказалась от нездоровой пищи и начала новую жизнь с чистого лица. Недавно она поделилась результатами своих усилий в своих соцсетях.

Фото: Личный аккаунт Анны Седоковой в Instagram

Super.ru пишет, что Анна говорит, что прошедшие 30 дней были значимыми для нее. Она сталкивалась с искушениями, и на 18-й день трезвости ей было очень трудно. Сейчас Анна справляет все стрессы в компании чашки чая, а не красного сухого вина, и, похоже, она справляется с этим очень успешно. Гордость Седоковой вполне обоснована, ведь если она в начале своего пути весила 75 килограммов, то теперь весы показывают 69.

Анна уверенно шагает к своей истинной себе. Чтобы легче преодолевать препятствия, она даже ввела традицию дарить себе подарки за каждый месяц осознанной жизни. Первый подарок уже есть — сумочка Saint Laurent.

"Я нашла свой собственный путь и технологию, как взять себя в руки", — волнительно делится она.

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