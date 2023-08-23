Натали Портман с мужем появились на публике вместе после его измен

В начале лета появились новости о том, что у мужа 42-летней артистки Натали Портман была связь с другой. У французского хореографа Бенджамина Мильпье был недолгий роман с 25-летней танцовщицей Камиллой Этьен. Инсайдеры изначально указывали, что роман был недолгим, и актриса, похоже, простила своего мужа. Однако на недавнем светском мероприятии она появилась без обручального кольца.

В прошлое воскресенье Натали, Бенджамин и их 12-летний сын Алеф были замечены на финале чемпионата мира по футболу среди женщин в Сиднее. Как сообщает The Daily Mail, пара наблюдала за тем, как сборная Испании одержала победу над командой Англии. Во время перерыва Мильпье покинул трибуны вместе со своим ребёнком, в то время как Портман наблюдала за игрой в одиночестве. Хотя качество фотографий было не самым лучшим, на снимках всё же можно было опознать Натали и Бенджамина. Репортеры, запечатлевшие эти моменты, отметили, что актриса выглядела "очень мрачной" на протяжении всего матча.

Напомним, что пути Портман и Мильпье впервые пересеклись на съемках фильма "Черный лебедь". Этот брак стал первым для Натали. Именно с хореографом у неё родились двое детей — сын Алеф и дочь Амалия.

Ранее мы сообщали, что Портман в итоге планирует развестись с мужем.

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