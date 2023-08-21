Валентина Иванова показала, как проводит время с Тимати и его дочерью

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Super.ru пишет, что бизнесмен и артист Тимати проводит продолжительный отпуск на побережье Намибии вместе со своими детьми и девушкой Валентиной Ивановой. Валентина активно делится фотографиями и видеоотчетами, пока Тимати наслаждается серфингом. Все кажется прекрасным: они наслаждаются отдыхом, принимают солнечные ванны, а дети находятся под присмотром бабушки Симоны Яковлевны.

Фото: Личный аккаунт Валентины Ивановой в Instagram

На видео, опубликованном в Instagram* Валентины, можно увидеть, как Тимати и его дочь Алиса катаются на серфе. В некоторых кадрах можно заметить, что Тимати получил небольшие травмы, возможно, от удара от серфа или от игры с детьми.

*Запрещен в РФ.

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