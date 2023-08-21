Актриса Ольга Кузьмина показала первые фото со свадьбы

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ольга Кузмина, ставшая популярной после роли в сериале "Кухня", организовала роскошную свадьбу. Со своим уже нынешним супругом Евгением Апанасевичем они расписались еще в июле, но торжество прошло только в августе. Об этом звезда написала в своих соцсетях.

Фото: личный аккаунт Ольги Кузьминой в Инстаграм

Сейчас Кузьмина находится в положении, поэтому для мероприятия она выбрала белое, удлиненное платье, похожее на сарафан. Супруг тоже решил уйти от официального дресс-кода и появился на свадьбе в светлых брюках и голубой рубашке с закатанными рукавами.

"В душе мы уже давно стали семьей, и, расписавшись, лишь подтвердили это официально", — сообщила Ольга на своей странице в социальной сети.

Ранее она раскрыла пол будущего ребенка. Как оказалось, актриса ждет девочку. У нее уже есть сын Горе от первого супруга Алексея Терещенко.

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