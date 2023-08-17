Продюсер Иосиф Пригожин высказался о месте уехавшей из России певицы Аллы Пугачёвой в шоу-бизнесе. Артист всегда актуален в контексте своего времени, отметил он в беседе с изданием "Абзац".
По словам продюсера, популярность — это востребованность в определённый период времени.
"Номером один" можно быть и на кладбище… Вот Майкл Джексон оставил после себя такой след, что до сих пор ощущение, будто он живой", — сказал Пригожин.
Он также счёл неуместным сравнивать артистов друг с другом, так как каждый из них уникален и имеет своё лицо.
Ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что Пугачёва не стала бы выступать на недавно прошедшем фестивале в Юрмале даже за миллион евро.
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