Иосиф Пригожин высказался о месте Пугачёвой в шоу-бизнесе: "Номером один" можно быть и на кладбище"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о месте уехавшей из России певицы Аллы Пугачёвой в шоу-бизнесе. Артист всегда актуален в контексте своего времени, отметил он в беседе с изданием "Абзац".

Фото: "Иосиф Игоревич Пригожин1" by Yv3010 is licensed under CC BY-SA 4.0.

По словам продюсера, популярность — это востребованность в определённый период времени.

"Номером один" можно быть и на кладбище… Вот Майкл Джексон оставил после себя такой след, что до сих пор ощущение, будто он живой", — сказал Пригожин.

Он также счёл неуместным сравнивать артистов друг с другом, так как каждый из них уникален и имеет своё лицо.

Ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что Пугачёва не стала бы выступать на недавно прошедшем фестивале в Юрмале даже за миллион евро.

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Пригожин рассказал о подлом поступке Пугачевой