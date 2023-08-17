Футболист Дмитрий Тарасов не стал заключать брачный договор с Костенко

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Тарасов получил известность во время отношений с Ольгой Бузовой. Одним из условий брака пары был брачный контракт, который защищал имущество футболиста.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Дмитрия Тарасова

36-летний футболист был женат три раза, но только в браке с Ольгой Бузовой он заключал брачный контракт. Как признавался сам Тарасов, он не доверял своей бывшей супруге в этом плане. Однако в отношениях с новой девушкой экс-моделью Анастасией Костенко, Дмитрий не стал заключать подобный документ.

"У нас нет брачного договора. А как вы относитесь к нему?", — сообщил Тарасов в соцсетях.

Кроме того, Тарасов поделился другими секретами личной жизни. Отвечая на вопрос о дорогостоящих подарках от супруги, он заявил, что Анастасия подарила ему троих детей.

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