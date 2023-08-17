Российская телеведущая Лера Кудрявцева впервые за последние 10 лет провела полноценный отпуск, который продлился больше месяца. Звезда пожаловалась в соцсетях, что теперь ей трудной вернуться к работе после такого расслабления.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" отдыхала в Болгарии вместе с мамой и дочкой. В эти выходные Кудрявцева вернулась в Москву и даже уже появилась в эфире своего телеканала. После возвращения Лера опубликовала в соцсетях пост, в котором попросила людей хорошо фильтровать информацию во время общения с ней. Также она призвала внимательно относится к своим мыслям, поскольку наступило новолуние.
"Возвращайся скорее!" — отметилась одной из первых в комментариях Лариса Гузеева.
Звезда шоу "Давай поженимся!" также проводит свой летний отпуск в Болгарии, где у нее недвижимость. Телеведущая намекнула своей коллеге, что раз ей так плохо в Москве, то решением всех проблем будет возвращение на курорт.
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